Наталья Сергунина: В Москве приступил к работе совет предпринимателей

Бизнесу станет проще взаимодействовать с властями

Во вторник, 30 марта, в Москве прошло первое заседание совета предпринимателей, сообщили на официальном сайте мэра столицы. Совет был создан для улучшения взаимодействия городских предпринимателей и властей.

"В столице появился совет предпринимателей - совещательно-консультационный орган, созданный для взаимодействия бизнес-сообщества с правительством Москвы. Он состоит из 21 рабочей группы, первое заседание состоялось 30 марта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках подобных собраний бизнесмены смогут напрямую обсуждать с городскими властями меры поддержки и ключевые вопросы в работе малого и среднего бизнеса. При этом в структуре совета предусмотрена ротация. Так, голосование за кандидатов в действующих состав совета прошло в феврале, в общей сложности поступило более 430 тысяч голосов.

"В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики - торговлю, туризм, общественное питание, промышленность, креативные индустрии, современные технологии и другие. Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки", - подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Председателем совета стал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. В рамках первого заседания был утвержден регламент, а также определены сопредседатели и координаторы рабочих групп и рассмотрен план работы на год.

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