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Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована на Украине

09:54
  • среда
  • 31 марта 2021

В стране действует жесткий карантин

Очередной антирекорд с начала пандемии коронавируса зафиксирован на Украине. За последние сутки в Незалежной скончались от связанных с COVID-19 заболеваний как минимум 407 человек. До сих пор рекордным по числу летальных исходов был день 25 марта, когда умерли 362 пациента с коронавирусом.
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Число зараженных на Украине за минувшие 24 часа возросло на 11 226 человек. Общее число выявленных случаев COVID-19 составило 1 674 168. Выздоровели от коронавируса за то же время 6,5 тысячи пациентов, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Украинские власти 4 марта объявили о начале третьей волны распространения коронавируса. Вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. Тем временем 13 из 25 украинских регионов, в том числе Киев и Одесса, оказались в красной зоне по коронавирусу – здесь введен жесткий карантин для снижения заболеваемости.

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