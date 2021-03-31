Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач объяснил, какой алкоголь наименее вредит здоровью

Из всех алкогольных напитков самыми опасными для здоровья можно назвать коктейли, уверен психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев.

Он объяснил, что в алкогольных коктейлях содержится большое количество вкусовых добавок и красителей, которые еще и разбавляются другими готовыми алкогольными напитками.

Что касается такого популярного напитка, как пиво, то оно тоже вредит организму, поскольку чаще всего его производят из концентрата. Кубарев подчеркнул, что самым безопасным алкоголем является тот, который получают путем естественного брожения виноградных соков, передает "Московская медицина".

"Крепость вин не превышает 9-13%, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека", - резюмировал врач.

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