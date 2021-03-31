ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Волгограде

Изъято около 1 килограмма запрещенных веществ

Крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков обнаружили сотрудники Федеральной службы безопасности в Волгограде. Задержан местный житель, который занимался производством запрещенных веществ в особо крупном размере.

"Обнаружены и изъяты химические реактивы и лабораторное оборудование, а также произведенный им мефедрон массой 0,9 кг", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

По данным пресс-службы, лаборатория была оборудована в гаражном боксе, который арендовал задержанный. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой, в крупном и особо крупном размерах, передает "Интерфакс".

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