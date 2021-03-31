Капитана ВМС Италии задержали за шпионаж в пользу России

Вместе с ним задержан офицер при российском посольстве
В Италии задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает издание La Repubblica.
Задержаны офицер при российском посольстве и капитан ВМС Италии. Как пишет издание, оба были задержаны в момент обмена неких документов на деньги.
Итальянский офицер уже арестован. Судьба российского офицера решается, учитывая его дипломатический статус.
Газета отмечает, что это самый серьезный инцидент в отношениях России и Италии со времен Холодной войны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram