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Капитана ВМС Италии задержали за шпионаж в пользу России

10:24
  • среда
  • 31 марта 2021

Вместе с ним задержан офицер при российском посольстве

В Италии задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Задержаны офицер при российском посольстве и капитан ВМС Италии. Как пишет издание, оба были задержаны в момент обмена неких документов на деньги.

Итальянский офицер уже арестован. Судьба российского офицера решается, учитывая его дипломатический статус.

Газета отмечает, что это самый серьезный инцидент в отношениях России и Италии со времен Холодной войны.

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