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"Вы попали": Лобода требует 13 миллионов рублей с пластического хирурга

10:58
  • среда
  • 31 марта 2021

Певицу оскорбила публикация врача в инстаграме

Певица Светлана Лобода намерена отсудить несколько миллионов рублей у пластического хирурга из Узбекистана, который показал в Instagram ринопластику девушки, очень похожей на исполнительницу.

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"Я нахожусь в Москве. Хожу по эфирам. Презентую песню "Родной", а в это время в Узбекистане один врач делает операцию какой-то девочке, подписывает ее моей фамилией, посмотрите. Что вам сказать, молодой человек? Вы попали, мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию", - заявила разозленная артистка.

От имени Лободы хирургу уже направили письмо, в котором указано, что певица восприняла его действия как "преднамеренное психологическое насилие и манипулирование общественным мнением, основываясь на ложных фактах в коммерческих целях". Знаменитость настаивает на том, чтобы врач публично перед ней извинился и опроверг ранее опубликованную информацию, а также выплатил ей порядка 13 миллионов рублей компенсации.

Пластический хирург уже опубликовал в Сети несколько оправдательных видео, в которых заверил, что не думал, будто кто-то воспримет его действия всерьез. Он отметил, что раньше уже работал со звездами и всегда подписывал документы о неразглашении, передает СтарХит.

"А вот если этого документа нет… Неужели вы думаете, что мы ограничились бы скромной отметкой в сториз, без сопроводительных подписей? Мы бы выпустили бы серию постов о том, что звезда такой величины доверила нам свою красоту. Это точно не осталось бы незамеченным", - заявил врач.

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