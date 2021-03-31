Коронавирус в России нашли еще у 8275 человек

Выздоровели 10176 человек

В России за минувшие сутки выявили 8275 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1286. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 715 человек, в Подмосковье - 584.

Выздоровели за сутки 10176 человек. Скончались 408 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4545095 человек. Вылечились 4166172, умерли 98850 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 120,2 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 491072 человека.

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