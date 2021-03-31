ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 128 миллионов

11:15
  • среда
  • 31 марта 2021

Более 101 миллиона пациентов выздоровели

В мире с начала пандемии заразились коронавирусом более 128 миллионов человек. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована на Украине

В соответствии с информацией, полученной на утро 31 марта, число зараженных коронавирусом в мире достигло 128 212 179. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 2 803 776 пациентов. Более 101 миллиона пациентов выздоровели.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты. Там выявлен 30 393 001 заболевший COVID-19. В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 12 658 109 заболевших. На третьем месте – Индия, там выявлено 12 149 335 случаев коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.