Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 128 миллионов

Более 101 миллиона пациентов выздоровели

В мире с начала пандемии заразились коронавирусом более 128 миллионов человек. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

В соответствии с информацией, полученной на утро 31 марта, число зараженных коронавирусом в мире достигло 128 212 179. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 2 803 776 пациентов. Более 101 миллиона пациентов выздоровели.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты. Там выявлен 30 393 001 заболевший COVID-19. В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 12 658 109 заболевших. На третьем месте – Индия, там выявлено 12 149 335 случаев коронавируса.

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