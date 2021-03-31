Совфед одобрил закон об "обнулении" президентских сроков

Поправки позволят действующему главе государства вновь баллотироваться на пост

Закон, приводящие действующие нормы о выборах и референдумах в соответствие с принятыми поправками в Конституцию России, одобрен Советом Федерации. Принятый документ, в частности, дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

В соответствии с одной из поправок, внесенных в основной закон, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков на этом посту. Эта норма позволяет нынешнему президенту баллотироваться на высший пост в государстве еще дважды.

В документе указаны и ограничения для кандидата на пост президента. Главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. К нему предъявляется требование о постоянном проживании в России не менее 25 лет. Кроме того, претендент на высший государственный пост не должен иметь – в том числе и в прошлом - гражданства или вида на жительство другого государства, передает ТАСС.

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