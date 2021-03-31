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Лобода располнела за год без концертов

11:26
  • среда
  • 31 марта 2021

Певица тщательно следит за фигурой

Певица Светлана Лобода после долгого перерыва выступила в эфире "Нового радио". Артистка призналась, что за год карантина очень соскучилась по работе, а также рассказала, чем занималась все это время.

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Лобода заявила, что в последнее время не очень-то довольна своим внешним видом. По словам исполнительницы, на карантине она набрала несколько лишних килограммов, а потому сейчас особенно пристально следит за питанием.

"Я вообще обычно не толстею, но пару килограммов недавно все же набрала. У меня стройные родители, я и сама стараюсь не есть всякую гадость. В какой-то момент решила для себя быть красивой долгие годы. Впрочем, скажу честно, хоть и нельзя было, но в гримерке не удержалась и съела конфетку", - поделилась артистка.

Лобода также рассказала, что карантин стал для нее отличным шансом "побыть настоящей мамой" и провести время с дочерьми. Дети певицы оказались в восторге, что мама осталась с ними, а не уехала на гастроли.

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