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Москвичам рассказали, когда вернется тепло

11:51
  • среда
  • 31 марта 2021

Выходные в столице будут дождливыми и холодными

В Москву вернулась непогода, синоптики обещают жителям столицы дождливую пятницу. Когда осадки снова уступят место солнцу и теплу, рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

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Она отметила, что в пятницу, 2 апреля, дожди ожидаются целый день – в столице может выпасть 25-30% месячной нормы осадков. При этом теплая погода вернется в Москву лишь в начале следующей недели, передает РИА Новости.

"Ожидается, что улучшение погоды, усиление антициклона произойдет 5 числа, то есть это будет понедельник. И там погода без существенных осадков, хотя ночь еще будет не очень теплая - около нуля градусов, местами отрицательная. Но дневная температура - уже 6-11 градусов тепла. Начиная с понедельника к нам вернется желанное для нас тепло", - заявила Позднякова.

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