Дава накормил бездомных

Блогер поучаствовал в благотворительной акции
Блогер Давид Манукян 30 марта провел в компании бездомных - он раздавал людям еду, обувь и предметы гигиены. Таким образом Дава решил поддержать нуждающихся в День бездомного человека.
Артист в компании волонтеров благотворительной организации "Ночлежка" помог людям, оказавшимся без крыши над головой. Несмотря на непогоду, он провел вечер вторника в фургоне, где поработал на раздаче бесплатной горячей еды и одежды. В меню для бездомных были горячий суп, макароны, хлеб, пирожки и чай.
Манукян за несколько часов накормил несколько десятков человек, а также пообщался с ними и послушал про их проблемы. Также он расспросил и волонтеров о тонкостях их работы. Услышанным блогер пообещал поделиться в TikTok, передает СтарХит.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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