Западные эксперты признали превосходство Су-35 над F-22 Raptor

У российского истребителя мало конкурентов в мире

Российский истребитель Су-35 имеет мало конкурентов в мире. Преимущества боевой машины - маневренность, дальность, боевая нагрузка и системы радиоэлектронной борьбы, признают эксперты. Известное военное издание Military Watch объяснило читателям, в чем российский истребитель поколения 4++ Су-35 превосходит американский самолет 5-го поколения F-22 Raptor.

"Кроме усиленных возможностей по борьбе с воздушными целями, по сравнению с остальными самолетами линейки Су-27, истребитель Су-35 также получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям", - пишет издание. Авторы материала отмечают, что все это делает российскую машину универсальным многоцелевым самолетом - в то время как F-22 более специализирован.

Эксперты напоминают, что для нанесения ударов по наземным и надводным целям Су-35 несет шесть сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-поверхность". В сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования это вооружение делает истребитель эффективным против системы ПВО противника.

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