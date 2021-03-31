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Пекин потребовал расследовать версию утечки коронавируса из лабораторий США

12:34
  • среда
  • 31 марта 2021

Исследование должно носить глобальный характер

Поиски возможного источника распространения коронавируса должны носит глобальный характер и не ограничиваться одним Китаем. Пекин требует глобального расследования – в том числе изучения версии об утечке из военной лаборатории США в Форт-Детрике.
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"Относительно сохранения вероятности утечки вируса в результате лабораторного инцидента члены экспертной группы заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?", - поинтересовалась у западных журналистов на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат призвала Всемирную организацию здравоохранения изучить версии об утечке коронавируса из лаборатории в Форт-Детрике и в подобных учреждениях других стран. Представитель МИД Китая также спросила западных журналистов, почему иностранные СМИ обходят версию с утечкой инфекции из американской лаборатории молчанием.  

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