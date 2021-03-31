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20% нуждающихся россиян не получают помощи от государства

13:04
  • среда
  • 31 марта 2021

Об этом рассказал Алексей Кудрин

Свыше 20% нуждающихся россиян не попадает ни под одну из ныне существующих мер социальной поддержки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Он отметил, что в фокусе внимания должно быть снижение уровня бедности в стране. Также Кудрин напомнил, что президент России Владимир Путин поручил к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.

"Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Он добавил, что важную роль в прошлом году сыграли пособия на детей, которые власти выплачивали гражданам в рамках антикризисных мер во время пандемии коронавируса. По его словам, без этих мер величина бедности в процентном отношении к населению увеличилась бы на 2%, передает РИА Новости.

"Вместе с тем нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом России", - резюмировал Кудрин.

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