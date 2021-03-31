Путин призвал к концу года восстановить рынок труда в России

Речь идет о показателях 2019 года

К концу текущего года нужно восстановить показатели рынка труда, чтобы они соответствовали уровню 2019 года - об этом заявил Владимир Путин, открывая церемонию подписания нового - 14-го генерального соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством. Она прошла в режиме видеоконференцсвязи, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул - для создания новых рабочих мест нужно использовать все возможные инструменты, в том числе - удаленный формат. А предпринимателям, которые трудоустроят граждан, потерявших работу в прошлом году, государство окажет финансовую помощь. Расходы на выплату зарплат таким сотрудникам будут частично возмещены.

Президент напомнил - соглашение напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов сограждан. Чтобы защитить их права, нужно действовать сообща - особенно хорошо это показала пандемия.

"Безусловно, руководители профсоюзов, бизнеса много сделали лично для сохранения трудовых коллективов. Для оказания помощи гражданам, медработникам. Всем за это огромное спасибо. Вы на деле доказали приверженность ценностям соцпартнерства. Уверен, такое взаимопонимание в интересах граждан страны", - отметил Путин.

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