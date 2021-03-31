ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал к концу года восстановить рынок труда в России

14:43
  • среда
  • 31 марта 2021

Речь идет о показателях 2019 года

К концу текущего года нужно восстановить показатели рынка труда, чтобы они соответствовали уровню 2019 года - об этом заявил Владимир Путин, открывая церемонию подписания нового - 14-го генерального соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством. Она прошла в режиме видеоконференцсвязи, передает "ТВ Центр".
Не только экономика: Путин назвал условия для развития России

Президент подчеркнул - для создания новых рабочих мест нужно использовать все возможные инструменты, в том числе - удаленный формат. А предпринимателям, которые трудоустроят граждан, потерявших работу в прошлом году, государство окажет финансовую помощь. Расходы на выплату зарплат таким сотрудникам будут частично возмещены.

Президент напомнил - соглашение напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов сограждан. Чтобы защитить их права, нужно действовать сообща - особенно хорошо это показала пандемия.

"Безусловно, руководители профсоюзов, бизнеса много сделали лично для сохранения трудовых коллективов. Для оказания помощи гражданам, медработникам. Всем за это огромное спасибо. Вы на деле доказали приверженность ценностям соцпартнерства. Уверен, такое взаимопонимание в интересах граждан страны", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Рабочий на предприятии
Рабочий на предприятии
Владимир Путин
Владимир Путин
Работник предприятия
Работник предприятия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.