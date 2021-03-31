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Лавров отреагировал на санкции против России и Китая

14:45
  • среда
  • 31 марта 2021

Глава МИД выступил на ближневосточной конференции международного клуба "Валдай"

Американские и европейские санкции в отношении России и Китая противоречат нормам Всемирной торговой организации. Об этом заявил в среду глава нашего МИД, выступая на ближневосточной конференции международного клуба "Валдай", передает "ТВ Центр".
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Сергей Лавров подчеркнул: Москва выступает за честную конкуренцию на мировых рынках. Мы по-прежнему готовы сотрудничать в экономической, политической и военной сферах с ОБСЕ и НАТО. Однако Североатлантический альянс отказывается даже обсуждать предложения России о мерах взаимного доверия. Одновременно обвиняя нашу страну в нежелании вести диалог.

"Да мы не отказываемся работать, просто мы не хотим там сидеть и слушать про Украину. НАТО не имеет никакого отношения к Украине, а они всегда, предлагая созвать Совет Россия – НАТО, настаивают, что первым вопросом должна быть Украина. Ну, мы пару раз посидели, послушали, мы всё это знаем. Поэтому мы предложили восстановить контакты по линии военных, чтобы спасти вот то самое комплексное соглашение по безопасности, которое в Хельсинки было заключено. Отказываются", - отметил Лавров.

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