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ОБСЕ на год продлила действие миссии в Донбассе

14:45
  • среда
  • 31 марта 2021

Обстановка в регионе остается напряженной

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет работать в Донбассе еще как минимум год. О продлении мандата сообщила председатель организации. Наблюдатели продолжат следить за ситуацией в регионе и содействовать установлению мира и безопасности, передает "ТВ Центр".
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Тем более, что пока обстановка в самопровозглашенных республиках остается напряженной. ВСУ регулярно ведут обстрелы со своих позиций, а в последние дни активно начали стягивать военную технику к линии соприкосновения и крымской границе.

В Кремле уже выразили обеспокоенность этими действиями и заявили о необходимости делать все возможное, чтобы убедить Киев отказаться от провокационный действий.

Украина в то же время пытается оказывать и экономическое давление – в среду кабмин запретил ввозить из России еще ряд продуктов и непродовольственных товаров. Эксперты, впрочем, подсчитали, что больших убытков нашей стране эта мера не принесет.

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