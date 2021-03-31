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Собянин: реконструкция участка Каланчёвская – Курская МЖД выполнена на 45%

14:30
  • среда
  • 31 марта 2021

Мэр осмотрел ход реконструкции

Текущий год станет одним из самых важных в реализации программы развития Центрального транспортного узла в столице. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции на участках Московской железной дороги.

Работы ведут на отрезке Москва-Каланчёвская — Москва-Пассажирская-Курская. Его модернизация - один из крупнейших и сложных проектов. Специалисты прокладывают 16 с половиной километров новых путей. Реконструируют три железнодорожных путепровода. В результате пропускная способность увеличится в два раза. Это позволит сократить интервал движения поездов на МЦД-2 и открыть движение поездов по МЦД-4.

"Позавчера был установлен новый рекорд – диаметрами МЦД-1 и МЦД-2 воспользовались более 575 тысяч пассажиров. Это на 7 тысяч пассажиров больше предыдущего рекорда, который был установлен год назад – 20 марта 2020 года. Выгодная тарифная система, удобные маршруты, комфортные поезда, высокая интенсивность движения, добротный сервис – эти факторы обеспечивают успех наземного метро. Но впереди ещё много работы, наиболее сложные проекты ещё предстоит реализовать. В частности, реконструкция участка Курская-Каланчёвская пока выполнена только на 45%. По нашим планам, уже в 2023 г. мы сможем завершить реконструкцию и открыть МЦД-4, который свяжет Апрелевку с Железнодорожным", – сказал Собянин.

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Реконструкция участка Каланчёвская – Курская МЖД
Реконструкция участка Каланчёвская – Курская МЖД
Реконструкция участка Каланчёвская – Курская МЖД
Реконструкция участка Каланчёвская – Курская МЖД
Ремонтные работы на Каланчевском путепроводе
Ремонтные работы на Каланчевском путепроводе
Реконструкция участка Каланчёвская – Курская МЖД
Реконструкция участка Каланчёвская – Курская МЖД
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