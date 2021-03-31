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Выездные бригады вакцинации заработали еще в трех центрах госуслуг

15:06
  • среда
  • 31 марта 2021

Записываться заранее на прививку не нужно

Сделать прививку от коронавируса теперь можно в центрах госуслуг Северного и Южного Тушина, а также районов Дмитровский и Ясенево. С сегодняшнего дня там заработали передвижные пункты вакцинации, передает "ТВ Центр".
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Как и в остальных точках работы выездных бригад, прививку в "Моих документах" можно сделать бесплатно и записываться заранее не нужно. Вначале пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр. Их самочувствие контролируется в течение получаса и после введения вакцины.

Вся процедура занимает около 40 минут. Второй компонент прививки сделают тут же через 21 день. При себе необходимо иметь паспорт и, если есть, полис обязательного медицинского страхования.

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