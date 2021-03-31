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Московские кафе и рестораны готовятся открыть летние веранды

15:13
  • среда
  • 31 марта 2021

Этой весной и летом в столице смогут открыться около трех тысяч уличных кафе

В четверг в столице открываются летние веранды. Найти свободный столик, похоже, будет проблематично. Несмотря на пасмурную погоду, москвичи всё равно рады возможности перекусить на открытой площадке - это не только приятнее, но и пока безопаснее.
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Рабочие заворачивают последние шурупы, натягивают навес. Уже готовы столы, за которыми будут есть шашлык и хинкали. Для рестораторов строительство веранд - приятный ритуал.

Вот только в этом году теплая погода не спешит в город. На прошлой неделе весна ненадолго проявилась, но потом снова спряталась за тучами и дождем. Но это никого не смущает.

Отвечая на настроение уставших от удаленного общения людей, уже с середины марта многие кафе начали свое сезонное расширение. Груды досок и строительных материалов превращаются в уютные веранды. Все - по строгим правилам.

Веранды могут быть не дальше пяти метров от входа в кафе, а их площадь не должна превышать пространство внутренних залов. А еще нужно следить за тем, чтобы летняя пристройка не перекрывала тротуар и не примыкала к сооружениям метро и подземным переходам.

Подготовка временной зоны занимает около двух недель. Сначала монтируется каркас, затем проводят освещение, создают дизайн и расставляют мебель. Этой весной и летом в Москве смогут открыться около трех тысяч уличных кафе. И после месяцев бесконтактной доставки и еды на вынос, которые многие выбирали из-за эпидемической ситуации, будет возможность с комфортом и большей безопасностью посидеть на свежем воздухе. А для кого-то летние веранды станут поводом провести отложенные корпоративы и семейные события.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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