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В Москве появился волонтерский штаб для помощи нуждающимся

15:12
  • среда
  • 31 марта 2021

Поддержку получат пожилые москвичи и инвалиды

В столице начинает работу новый волонтерский штаб. Как сообщает "ТВ Центр", туда смогут обратиться люди с ограниченными возможностями, пожилые москвичи или те, кто просто нуждаются в поддержке. Добровольцы окажут им помощь: принесут продукты и лекарства, проводят в поликлинику, уберут в квартире или помогут разобраться с электронными сервисами. Присоединиться к команде штаба можно, оставив заявку на официальном сайте.

"Люди могут изменить жизнь окружающих. Они могут помочь соседу, могут помочь совершенно незнакомому человеку, могут повысить качество его жизни. Даже выгулять собаку тем, кто болеет ковидом - это большое дело. Нам нужно выбирать эти свободные минуты нашего времени, находить их для того, чтобы помогать другим", - рассказал журналист Евгений Попов.

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Штаб волонтеров
Штаб волонтеров
Штаб волонтеров
Штаб волонтеров
Волонтерский штаб
Волонтерский штаб
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