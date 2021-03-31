Москвичка час пряталась от летучей мыши в ванной

Спасатели выпустили животное на улицу

Москвичка час просидела в ванной, прячась от летучей мыши. Незваная гостья залетела в квартиру ночью - в открытое окно. Кружила по комнате, издавая угрожающие звуки. Правда, судя по всему, сама была напугана не меньше хозяйки. В итоге отряд "Спасрезерва" спас обеих.

На окна в своей квартире в столичном районе Лефортово Екатерина Алексеева срочно решила поставить защитную сетку. К удивлению установщиков, заказчица уточнила: конструкция должна быть сверхпрочной, и защищать оконный проем не сколько даже от москитов, сколько от летучих мышей. После того, как одна из них на днях наведалась в жилище девушки, у неё развилась фобия на этих животных.

В квартиру на девятом этаже новостройки животное, по всей видимости, проникло через приоткрытое окно. Когда, вспоминает Екатерина, её разбудили странные звуки и она включила свет, то сначала решила, что и не просыпалась вовсе, а ей просто снится кошмар. Летучая мышь кружила прямо над её кроватью.

От страха девушка закрылась в ванной, оттуда и вызвала спасателей. Чтобы снять устроившуюся под потолком на ночлег летучую мышь, прибывшим на вызов специалистам потребовалось всего несколько минут.

"Летучая мышь проснулась и, конечно, она была недовольна тем, что кто-то её куда-то тащит и что-то хочет с ней сделать. Абсолютно спокойно взяли - в перчатках, как обычно, как стакан воды, грубо говоря, и донесли её до окна, открыли окно и выпустили", - рассказал старший дежурный смены ОПСО "Спасрезерв" Роман Черниченко.

Отлавливать рукокрылых млекопитающих в квартирах горожан для сотрудников "Спасрезерва", как оказалось, не в новинку. В самой столице, по разным подсчетам, обитает не менее шести видов летучих мышей. А многие колонии, по наблюдениям специалистов, даже стали прилетать в Москву на зимовку в поисках подходящих убежищ.

"Если человек встретился с летучей мышью, то это, как правило, какие-то экстремальные для мыши ситуации, когда она проснулась не вовремя и не может найти место для сна. Люди с удивлением обнаруживают у себя в квартире летучую мышь среди зимы. Понятно, что они очень сильно пугаются, поскольку мифов и сказок про летучих мышей существует очень много", - рассказала заведующая экспериментальным отделом мелких млекопитающих Московского зоопарка Ольга Ильченко.

Самый распространенный о том, что все летучие мыши - вампиры, тогда как большинство из них за редким исключением совершенно безобидны и питаются насекомыми. Один миниатюрный зверёк всего за час может уничтожить более 600 комаров.

Чтобы сохранить сокращающуюся популяцию летучих мышей, в столице при Московском зоопарке организованы специальные центры зимней передержки рукокрылых. Пока на улице лежит снег и ещё не проснулись насекомые, зоологи всё же просят горожан приносить всех найденышей туда, ведь без пищи и теплого укрытия они сейчас могут и не выжить.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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