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"Заговор чувств": МХТ им. Чехова приготовил премьеру по произведениям Олеши

15:19
  • среда
  • 31 марта 2021

Материал дал возможность раскрыться всем участникам процесса

В МХТ имени Чехова – премьера. Спектакль "Заговор чувств" - сразу по двум произведениям Юрия Олеши. Режиссёр Сергей Женовач решил вернуть на театральные подмостки одного из самых глубоких и загадочных русских прозаиков. В постановке нет главных ролей и привычного действия. При этом всё так закручено в единый узел, что оторваться от происходящего на сцене невозможно.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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Спектакль "Заговор чувств"
Спектакль "Заговор чувств"
Спектакль "Заговор чувств"
Спектакль "Заговор чувств"
Спектакль "Заговор чувств"
Спектакль "Заговор чувств"
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