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Ветеринар рассказал, в каких случаях животным нельзя делать прививку от COVID-19

13:58
  • среда
  • 31 марта 2021

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Большая часть стандартных противопоказаний к вакцинации актуальна и в случае вакцинации домашних любимцев от коронавирусной инфекции, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Первая в мире вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в России

"Основаниями для отказа от прививки являются сывороточная болезнь и аллергия. Любая вакцина — это нагрузка на организм", - объяснил ветеринар.

Также животным нельзя делать прививку, если иммунитет ослаблен или имеются другие инфекционные заболевания. Шеляков отметил, что на сегодняшний день в России зарегистрировано всего два случая коронавируса у животных – им переболели кошки из Тюмени и Москвы, передает ФАН.

"COVID-19 у животных никогда не рассматривался как опасное заболевание. По разным данным, от 80 до 100 процентов кошек им инфицированы. Это даже немножко странно — прививать животных от человеческого вируса", - добавил врач.

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