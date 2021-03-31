Ветеринар рассказал, в каких случаях животным нельзя делать прививку от COVID-19

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Большая часть стандартных противопоказаний к вакцинации актуальна и в случае вакцинации домашних любимцев от коронавирусной инфекции, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Основаниями для отказа от прививки являются сывороточная болезнь и аллергия. Любая вакцина — это нагрузка на организм", - объяснил ветеринар.

Также животным нельзя делать прививку, если иммунитет ослаблен или имеются другие инфекционные заболевания. Шеляков отметил, что на сегодняшний день в России зарегистрировано всего два случая коронавируса у животных – им переболели кошки из Тюмени и Москвы, передает ФАН.

"COVID-19 у животных никогда не рассматривался как опасное заболевание. По разным данным, от 80 до 100 процентов кошек им инфицированы. Это даже немножко странно — прививать животных от человеческого вируса", - добавил врач.

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