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Названо число зрителей на матчах Евро-2020 в Петербурге

13:18
  • среда
  • 31 марта 2021

Оргкомитет принял базовый сценарий

Оргкомитет Евро-2020 принял решение по заполняемости стадионов на матчах в Санкт-Петербурге. На трибуны допустят 50% зрителей от вместимости спортивного сооружения.
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"Оргкомитет подтвердил решение о базовом сценарии по допуску зрителей на стадион. Решено допускать 50% от общей заполняемости трибун", - сообщили в пресс-службе оргкомитета. Там добавили, что соответствующее письмо будет направлено в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи отложенного из-за коронавируса чемпионата Европы 2020 года пройдут в 12 городах. В том числе и в Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Все игры пройдут на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Бельгия сыграет с Россией 12 июня, Финляндия с Россией 16 июня, Финляндия с Бельгией - 21 июня. На  2 июля запланирован четвертьфинальный матч, передает "Интерфакс".

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