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Боеприпасы под матрасом: видео из дома устроившего стрельбу жителя Мытищ

15:00
  • среда
  • 31 марта 2021

Следственные действия на месте инцидента продолжаются

В доме Владимира Барданова, который накануне устроил перестрелку со спецназом в подмосковных Мытищах, продолжают работать следователи. Они уже нашли 30 единиц оружия и около 20 гранат, но понятно, что это далеко не весь арсенал. Между тем, животные в доме в результате ЧП не пострадали и останутся жить в семье. Это тигр, медведь, небольшой крокодил и другие. Все они ручные, на зверей есть необходимые документы.

В доме Владимира Барданова хранились сотни патронов, пистолеты, винтовки и гранаты. На кадрах оперативной съёмки видно, что коробки с ними были спрятаны в том числе и под матрасом. Всё это, считают полицейские, осталось после закрытия частных охранных предприятий, которыми владел предприниматель. Некоторые боеприпасы сдетонировали во время пожара, который начался после штурма.

Подробнее – в репортаже Ильи Данильцева

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Владимир Барданов устроившего стрельбу в Мытищах
Владимир Барданов устроившего стрельбу в Мытищах
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
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