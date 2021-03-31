Боеприпасы под матрасом: видео из дома устроившего стрельбу жителя Мытищ

Следственные действия на месте инцидента продолжаются

В доме Владимира Барданова, который накануне устроил перестрелку со спецназом в подмосковных Мытищах, продолжают работать следователи. Они уже нашли 30 единиц оружия и около 20 гранат, но понятно, что это далеко не весь арсенал. Между тем, животные в доме в результате ЧП не пострадали и останутся жить в семье. Это тигр, медведь, небольшой крокодил и другие. Все они ручные, на зверей есть необходимые документы.

В доме Владимира Барданова хранились сотни патронов, пистолеты, винтовки и гранаты. На кадрах оперативной съёмки видно, что коробки с ними были спрятаны в том числе и под матрасом. Всё это, считают полицейские, осталось после закрытия частных охранных предприятий, которыми владел предприниматель. Некоторые боеприпасы сдетонировали во время пожара, который начался после штурма.

Подробнее – в репортаже Ильи Данильцева

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