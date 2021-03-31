Кремль: провокации Киева грозят возобновлением гражданской войны на Украине

Москва обеспокоена растущей напряженностью в Донбассе

Кремль обеспокоен ситуацией на юго-востоке Украины. Киев может пойти на провокации, которые приведут к возобновлению гражданской войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков пояснил, что имеет в виду гражданскую войну, которую украинские власти развязали против русскоязычного населения Донбасса в 2014 году, передает РИА Новости. В Москве надеются, что такого развития событий все же удастся избежать, подчеркнул представитель Кремля.

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