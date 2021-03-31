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Москва посчитала чрезмерной реакцию Рима на шпионский скандал

13:46
  • среда
  • 31 марта 2021

Италия высылает двух российских дипломатов

Италия вышлет двух российских дипломатов из-за шпионского скандала. Об этом сообщил глава МИД страны Луиджи Ди Майо. Соответствующую ноту он передал послу России в Италии Сергею Разову.

"В связи с вызовом в министерство иностранных дел посла России в Италии мы передали последнему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу", - написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что в Риме при передаче секретных документов в обмен на денежное вознаграждение задержаны капитан ВМС Италии и офицер при российском посольстве. Гражданин Италии взят под стражу, судьба россиянина решалась, исходя из его дипломатического статуса.

На задержание сотрудника военного атташата уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не знают деталей задержания, но надеются на то, что этот инцидент не повлияет ни российско-итальянские отношения. Их спикер Кремля назвал "весьма позитивными и конструктивными".

В свою очередь российский МИД назвал высылку российских дипломатов из Италии "не соответствующей уровню двусторонних отношений". На Смоленской площади выразили сожаление из-за действий Рима и пообещали объявить об ответных шагах, пишет "Интерфакс".

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