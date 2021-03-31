Стала известна стоимость вакцинации животных от COVID-19

В отличие от людей, животных прививать придется за деньги

Вакцинация домашнего любимца от коронавирусной инфекции будет стоить хозяевам 588 рублей за две дозы препарата, сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве объяснили, что вакцина для животных, как и для людей, будет вводиться в два этапа. Промежуток между прививками составляет 21 день.

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано отметила, что в ведомстве в первую очередь ориентируются на доступность препарата и не преследуют коммерческие цели, передает РИА Новости.

"Россельхознадзор специально рекомендовал "ВНИИЗЖ" (производителю вакцины – прим. ред.) установить минимальную цену на вакцину, чтобы сделать ее доступной", - заявила она.

Ранее в России зарегистрирована первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, предназначенная для животных, препарат получил название "Карнивак-Ков". Отмечается, что после вакцинации что антитела сохраняются в организме животного не менее полугода.

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