Песков рассказал о "красных линиях" на переговорах Путина с Меркель и Макроном

Все границы давно обозначены

Безальтернативность Минских соглашений была главной темой на переговорах президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Никаких "красных линий" российская сторона не обозначала, они и так хорошо известны, ответил на вопрос журналиста пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков.

"Не надо было ничего обозначать, "красные линии" хорошо известны - и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий Минских договоренностей", - сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что обсуждалась ситуация, сложившаяся по причине того, что Киев не выполняет указанные соглашения. Речь шла о том, что обе стороны конфликта должны проявить ответственность. Появившуюся позже интерпретацию Елисейского дворца – что Париж и Берлин потребовали от Москвы обеспечения перемирия в Донбассе – Песков не подтвердил. По его словам, никаких требований на переговорах не предъявлялось, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram