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Меган Маркл намерена рожать второго ребенка дома

15:36
  • среда
  • 31 марта 2021

Актриса давно думала об этом

Жена британского принца Гарри Меган Маркл беременна вторым ребенком, малышка появится на свет летом. Рожать бывшая актриса намерена дома, сообщил источник.

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Скрывать вторую беременность Меган и Гарри перестали после интервью на шоу Опры Уинфри. Однако детали супруги стараются не обсуждать даже с самыми близкими людьми. При этом инсайдеры заявляют, что вопрос о месте родов почти решен. По словам приближенных к паре, Маркл не стала заключать контракт на роды ни с частными клиниками, ни с государственными, передает Page Six.

Предполагается, что роды герцогини Сассекской пройдут в домашней обстановке. Маркл рассчитывала родить дома и первенца, но тогда королевские врачи строго-настрого запретили ей это делать. Медики не раз подчеркивали, что в случае непредвиденной ситуации под угрозой окажется не только жизнь наследника, но и жизнь самой мамы.

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