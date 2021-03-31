Меган Маркл намерена рожать второго ребенка дома

Актриса давно думала об этом

Жена британского принца Гарри Меган Маркл беременна вторым ребенком, малышка появится на свет летом. Рожать бывшая актриса намерена дома, сообщил источник.

Скрывать вторую беременность Меган и Гарри перестали после интервью на шоу Опры Уинфри. Однако детали супруги стараются не обсуждать даже с самыми близкими людьми. При этом инсайдеры заявляют, что вопрос о месте родов почти решен. По словам приближенных к паре, Маркл не стала заключать контракт на роды ни с частными клиниками, ни с государственными, передает Page Six.

Предполагается, что роды герцогини Сассекской пройдут в домашней обстановке. Маркл рассчитывала родить дома и первенца, но тогда королевские врачи строго-настрого запретили ей это делать. Медики не раз подчеркивали, что в случае непредвиденной ситуации под угрозой окажется не только жизнь наследника, но и жизнь самой мамы.

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