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Опубликовано видео из дома устроившего стрельбу жителя Мытищ

14:33
  • среда
  • 31 марта 2021

На месте происшествия работают следователи

Следователи продолжают работать на месте происшествия в подмосковных Мытищах. Видео из дома устроившего стрельбу местного жителя опубликовал Следственный комитет России. Здесь обнаружен целый склад оружия и боеприпасов.
В сгоревшем доме в Мытищах нашли тело человека

30 марта в дом к 61-летнему Владимиру Барданову пришли сотрудники ФСБ и МВД. Сотрудники намеревались проверить сообщения о причастности гражданина к незаконному обороту оружия. Однако Барданов сразу открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, затем забаррикадировался в доме и отстреливался.

Силовикам в итоге пришлось брать дом штурмом. Здание загорелось. Предположительно, сам Барданов и устроил пожар, в котором погиб. Как стало известно, на Барданова официально были зарегистрированы некоторые виды оружия – несмотря на то, что он имел несколько судимостей. Кроме того, ему часто выписывали штрафы за превышение скорости на дорогах, у россиянина были проблемы с кредиторами.

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Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
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