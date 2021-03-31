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Украина запретила ввоз пшеницы, масла и бумаги из России

14:43
  • среда
  • 31 марта 2021

Всего в перечне - 25 пунктов

На официальном сайте правительства Украины появилось постановление о дополнении в перечне товаров, которые запрещено ввозить в страну из России.

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В списке - 25 пунктов, среди прочего это пшеница, подсолнечное масло, газетная бумага, моющие средства, салфетки, инструменты для бурения и упаковка из целлюлозы. В силу запрет вступит через десять дней с момента публикации.

Эмбарго Киев ввел в 2016 году, перечень с тех пор неоднократно расширялся. Так, на Украину уже запрещено ввозить из России молочные продукты, кофе, чай, алкоголь и мыло, а также автомобили, минеральные удобрения, трубы, одежду, посуду, фанеру.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией на юго-востоке Украины. По словам спикера, Киев может пойти на провокации, которые приведут к возобновлению гражданской войны.

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