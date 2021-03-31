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В Кремле оценили угрозу третьей волны COVID-19

14:58
  • среда
  • 31 марта 2021

Коронавирус пока окончательно не побежден

Во время традиционного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риски распространения в стране третьей волны коронавирусной инфекции.

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"Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется", - цитирует слова кремлевского спикера ТАСС.

Песков при этом подчеркнул, что штаб по контролю за заболеванием продолжает работу, все еще действует и ряд введенных из-за COVID-19 ограничений, хотя сейчас наблюдается позитивная динамика.

Ранее на этой неделе заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что нынешние показатели заболеваемости свидетельствуют о возможной третьей волне. Глава Минздрава Михаил Мурашко счет такие прогнозы преждевременными.

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