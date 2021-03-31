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"Какой-то бред": Матвиенко раскритиковала песню Манижи

15:05
  • среда
  • 31 марта 2021

Председатель Совфеда выразила недоумение результатами голосования

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ей непонятен смысл песни Russian Woman ("Русская женщина"), с которой певица Манижа выступит от России на "Евровидении".
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"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это", - отметила Матвиенко (цитата по ТАСС).

При этом сенатор Елена Афанасьева сообщила, что выбранной песней возмущены в регионах, так как в ней видят "троллизм в отношении российских женщин".

По словам Матвиенко, нужно запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура голосования.

"Евровидение" состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа выступит в первом полуфинале смотра 18 мая.

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