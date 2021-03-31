Павел Буре объяснил отказ от гражданства США

"Русская ракета" связывает будущее с Россией

Павел Буре связывает свое будущее с Россией. Знаменитый хоккеист, получивший прозвище "Русская ракета", бывший нападающий "Ванкувер Кэнакс", призер Олимпиад в составе сборной России отказался от американского паспорта – он ему не нужен.

"В последний раз был в Америке лет семь-восемь назад. Паспорт США мне не нужен, я в России живу", — цитирует Буре издание "Спорт-Экспресс". Спортсмен подчеркнул, что свое будущее связывает только с Россией: он вспомнил, что даже во время выступления в НХЛ возвращался в Москву каждое лето.

Буре выступал в Национальной хоккейной лиге на протяжении 12 сезонов. Павел выступал за "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ. Со сборной России Буре завоевывал серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр 1998 и 2002 годов.

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