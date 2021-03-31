Британских студентов возмутил памятник Грете Тунберг

Учащиеся считают, что деньги могли "потратить лучше"

В Великобритании возле университета Уинчестера установили памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. На установку монумента потратили 24 тысячи фунтов стерлингов, что очень не понравилось студентам.

Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что, несмотря на влияние, которое Тунберг оказала на современных молодых людей, студентам во время пандемии коронавируса нужна была финансовая поддержка. Деньги, потраченные на памятник, предназначались студентам и работникам учебного заведения, уверена она.

"Мы призываем университет выделить ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам", - заявила Болл.

В ответ на ее недовольство профессор Джой Картер рассказала, что на памятник средства были выделены вовсе не из "студенческих" денег. По ее мнению, памятник активистке поможет вдохновить молодежь, и добавила, что на поддержку студентов за последний год университет потратил 5,2 миллиона фунтов стерлингов, передает ВВС.

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