Путин: "Голый дикий капитализм неприемлем абсолютно"

Это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса, уверен президент

Президент России Владимир Путин сравнил "дикий капитализм" без заботы о людях с выстрелом в собственную ногу. Глава государства раскритиковал бизнесменов, которые в погоне за прибылью забывают о работниках.

По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. "Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову", - пояснил Путин (цитата по РИА Новости).

Глава государства уверен, что "нормальный человек и современный предприниматель" это понимает. Заявление президента прозвучало в среду на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

Ранее Путин призвал к концу года восстановить рынок труда в России. Президент подчеркнул, что для создания новых рабочих мест нужно использовать все возможные инструменты, в том числе и удаленный формат.

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