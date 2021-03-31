ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: "Голый дикий капитализм неприемлем абсолютно"

15:15
  • среда
  • 31 марта 2021

Это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса, уверен президент

Президент России Владимир Путин сравнил "дикий капитализм" без заботы о людях с выстрелом в собственную ногу. Глава государства раскритиковал бизнесменов, которые в погоне за прибылью забывают о работниках.

Путин призвал к концу года восстановить рынок труда в России
Песков рассказал о "красных линиях" на переговорах Путина с Меркель и Макроном

По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. "Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову", - пояснил Путин (цитата по РИА Новости).

Глава государства уверен, что "нормальный человек и современный предприниматель" это понимает. Заявление президента прозвучало в среду на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

Ранее Путин призвал к концу года восстановить рынок труда в России. Президент подчеркнул, что для создания новых рабочих мест нужно использовать все возможные инструменты, в том числе и удаленный формат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.