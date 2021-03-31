Москвичам пообещали "неоднородный апрель"

Придется подстраиваться под изменчивую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что апрель в Москве в этом году будет неоднородным.

"Начнется месяц с довольно теплой, но хмурой погоды, температура воздуха 1 апреля в Москве будет 10 градусов, температурный фон выше нормы примерно на 4-5 градусов, но затем температура будет понижаться", - приводит прогноз метеоролога "Интерфакс".

По словам Вильфанда, в столице до конца этой недели ночью будет ниже нуля, днем - плюс 4-9 градусов, в пятницу пойдет снег с дождем.

Вместе с тем синоптик заметил, что в Москве "уже весна", но половодья в ближайшее время можно не опасаться.

Что касается апрельской погоды в остальной части России, то, по прогнозам специалистов, температура воздуха будет выше или около нормы, в южных регионах страны возможен дефицит осадков.

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