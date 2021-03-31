ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Алабино прошла первая тренировка парада Победы

15:36
  • среда
  • 31 марта 2021

Планируется участие 12 тысяч военных

Пешие парадные расчеты и техника провели первую тренировку военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она состоялась на подмосковном полигоне Алабино.
Шойгу раскрыл детали парада Победы в Москве 9 мая

"В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченному к 76-летию победы в Великой Отечественной войне", - сообщили журналистам в Минобороны. В ведомстве добавили, что запланировано еще 11 репетиций.

В главном военном параде страны в этом году планируется задействовать более 12 тысяч человек. В министерстве рассказали, что пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов. В них вошли офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.