В Алабино прошла первая тренировка парада Победы

Планируется участие 12 тысяч военных

Пешие парадные расчеты и техника провели первую тренировку военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она состоялась на подмосковном полигоне Алабино.

"В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченному к 76-летию победы в Великой Отечественной войне", - сообщили журналистам в Минобороны. В ведомстве добавили, что запланировано еще 11 репетиций.

В главном военном параде страны в этом году планируется задействовать более 12 тысяч человек. В министерстве рассказали, что пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов. В них вошли офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, передает ТАСС.

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