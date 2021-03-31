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"Яндекс" впервые за 13 лет поменял логотип

15:29
  • среда
  • 31 марта 2021

Сменился и дизайн поисковой строки

На главной страницы "Яндекса" сменился логотип - изменения подтвердили и в пресс-службе компании, передает ТАСС.

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Как отметили представители "Яндекса", новая визуальная идентефикация бренда включает букву "Я" в красном круге и новый шрифт для логотипных конструкций.

Уточняется, что упомянутый знак появится, в частности, на сумках курьеров, а шрифт будет использоваться в логотипах сервисов.

Изменился при этом и дизайн поисковой строки. Она больше не повторяет форму стрелки.

По словам дизайн-директора "Поиска" Геннадия Лохтина, новая айдентика отражает суть современного "Яндекса".

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