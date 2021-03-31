ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Росгвардии рассказали, как Барданов завладел арсеналом оружия

15:44
  • среда
  • 31 марта 2021

Оснований отказывать ему в разрешении на оружие у правоохранителей попросту не было

У правоохранительных органов не было оснований отказывать 61-летнему Владимиру Барданову в получении разрешения на оружия. Накануне мужчина устроил стрельбу в Подмосковье.

Боеприпасы под матрасом: видео из дома устроившего стрельбу жителя Мытищ
Опубликовано видео из дома устроившего стрельбу жителя Мытищ
В доме устроившего стрельбу жителя Мытищ нашли склад оружия

Как объяснил в среду официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, пенсионер получил все разрешения "установленным порядком с соблюдением всех необходимых законом действий".

В ведомстве также рассказали, что мужчина был судим в 1976 году, 45 лет назад, тогда он еще был несовершеннолетним, он отбыл наказание, и его судимость была погашена, поэтому к моменту получения разрешения на оружие вопросов к нему не возникло.

"В 2002 году он проходил по делу, связанному с мошенничеством. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, соответственно, тоже нет судимости", - добавил Грибакин (цитата по РИА Новости).

В подмосковном коттеджном посёлке Вёшки продолжается расследование на месте штурма частного дома. Накануне его владелец, подозреваемый в торговле оружием, открыл огонь по наряду полиции, который пришёл с обыском, а затем бросил в правоохранителей две гранаты.

Видео из дома устроившего стрельбу жителя Мытищ

В трёхэтажном особняке обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Сам подозреваемый погиб в результате вспыхнувшего пожара. Спецоперация продолжалась около девяти часов. После длительных переговоров злоумышленник выпустил из дома находившихся там родных. Однако сам сдаваться отказался. В перестрелке был ранен сотрудник Росгвардии.

По данным следствия, 61-летний мужчина давно находился в розыске, ранее имел судимости и реальный тюремный срок. У него на участке находился личный зоопарк с экзотическими животными и парк дорогих автомобилей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сгоревший дом пенсионера, устроившего стрельбу в Мытищах
Сгоревший дом пенсионера, устроившего стрельбу в Мытищах
Владимир Барданов
Владимир Барданов
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
Обыск в доме устроившего стрельбу жителя Мытищ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.