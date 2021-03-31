В Росгвардии рассказали, как Барданов завладел арсеналом оружия

Оснований отказывать ему в разрешении на оружие у правоохранителей попросту не было

У правоохранительных органов не было оснований отказывать 61-летнему Владимиру Барданову в получении разрешения на оружия. Накануне мужчина устроил стрельбу в Подмосковье.

Как объяснил в среду официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, пенсионер получил все разрешения "установленным порядком с соблюдением всех необходимых законом действий".

В ведомстве также рассказали, что мужчина был судим в 1976 году, 45 лет назад, тогда он еще был несовершеннолетним, он отбыл наказание, и его судимость была погашена, поэтому к моменту получения разрешения на оружие вопросов к нему не возникло.

"В 2002 году он проходил по делу, связанному с мошенничеством. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, соответственно, тоже нет судимости", - добавил Грибакин (цитата по РИА Новости).

В подмосковном коттеджном посёлке Вёшки продолжается расследование на месте штурма частного дома. Накануне его владелец, подозреваемый в торговле оружием, открыл огонь по наряду полиции, который пришёл с обыском, а затем бросил в правоохранителей две гранаты.

Видео из дома устроившего стрельбу жителя Мытищ

В трёхэтажном особняке обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Сам подозреваемый погиб в результате вспыхнувшего пожара. Спецоперация продолжалась около девяти часов. После длительных переговоров злоумышленник выпустил из дома находившихся там родных. Однако сам сдаваться отказался. В перестрелке был ранен сотрудник Росгвардии.

По данным следствия, 61-летний мужчина давно находился в розыске, ранее имел судимости и реальный тюремный срок. У него на участке находился личный зоопарк с экзотическими животными и парк дорогих автомобилей.

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