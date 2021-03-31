"Первый канал" ответил на претензии Матвиенко к песне Манижи

Ранее этими вопросами задалась Валентина Матвиенко

"Первый канал" согласился по запросу Совфеда предоставить данные о голосовании на отборе конкурсанта на "Евровидение-2021" от России. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню российской конкурсантки Манижи и поручила запросить у "Первого канала" информацию о том, как проходит отбор исполнителя на престижный международный конкурс. "Кто не знаком, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", - заявила Матвиенко.

"Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчёта голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании", - заявили на "Первом канале".

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