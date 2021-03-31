Голикова заявила о возвращении к плановой работе здравоохранения

Пандемия постепенно отступает

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что система здравоохранения страны постепенно возвращается к плановому режиму работы.

"Восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", - уточнила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Прежде глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что около 280 тысяч коек было развернуто в пиковый период пандемии, на сегодняшний день же их около 120 тысяч.

Коечный фонд, подчеркнул министр, переходит к плановому оказанию помощи.

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