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Путин оценил ситуацию с природными пожарами и паводками в регионах

15:59
  • среда
  • 31 марта 2021

Глава государства провел совещание с членами правительства

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что в 11 регионах страны фактически начался пожароопасный сезон.
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"Достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом в ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке", - цитирует главу государства РИА "Новости".

По словам Путина, паводки угрожают пяти тысячам населенных пунктов. Проживают в них около 1,5 миллионов человек.

"Мы все стоим перед этими вызовами", - подчеркнул российский лидер.

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