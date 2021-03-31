Путин оценил ситуацию с природными пожарами и паводками в регионах

Глава государства провел совещание с членами правительства
В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что в 11 регионах страны фактически начался пожароопасный сезон.
"Достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом в ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке", - цитирует главу государства РИА "Новости".
По словам Путина, паводки угрожают пяти тысячам населенных пунктов. Проживают в них около 1,5 миллионов человек.
"Мы все стоим перед этими вызовами", - подчеркнул российский лидер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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