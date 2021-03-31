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Канцлер Австрии рассказал, когда страна закажет "Спутник V"

16:11
  • среда
  • 31 марта 2021

Вена ожидает поставку в 1 миллион доз препарата

Канцлер Австрии Себастьян Курц провел рабочую встречу с российским послом в Вене Дмитрием Любинским, по итогам которой заявил, что его страна может заказать разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" уже на следующей неделе.
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"Мы находимся "на последних метрах" [к достижению окончательных договоренностей], и на следующей неделе, вероятно, может последовать заказ "Спутника V", - приводит слова Курца ТАСС.

Ранее канцлер рассказал, что речь идет о партии в 1 миллион доз препарата. "Будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - отметил Курц.

Чуть позже в Еврокомиссии отметили, что власти Австрии "будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия" применения российской разработки.

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