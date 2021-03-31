Хорватия разрешает въезд привившимся "Спутником V"

Норма начинает действовать с 1 апреля

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович сообщил, что с 1 апреля в страну разрешается въезд с подтверждением о вакцинации от коронавируса, в том числе разработанным в центре имени Гамалеи препаратом "Спутник V". Об этом пишет РИА "Новости".

Божинович также напомнил, что в будущем Евросоюз предполагает режим перехода границы.

"Вы знаете, что на уровне ЕС работают над документами, так называемыми "COVID-паспортами", цифровыми пропусками, сертификатами", - отметил министр.

По его словам, заключения по этому вопросу пока нет.

Ранее министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что страна может закупить "Спутник V" без одобрения регулирующими органами ЕС. Эта тема уже обсуждалась с послом России в Хорватии.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три отечественные вакцины от COVID-19: помимо "Спутника V", это "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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