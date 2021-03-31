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Лариса Гузеева показала архивное фото с Надеждой Бабкиной

16:26
  • среда
  • 31 марта 2021

Снимок восхитил подписчиков телеведущей

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в соцсети Instagram совместный архивный снимок с артисткой Надеждой Бабкиной. Подписчиков восхитила фотография звезд в молодости.

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"Вспомнила Надежду Бабкину настоящую", "Такая красота естественная", "Просто нереальная, какая Вы красивая", "Голливуд отдыхает", - пишут под постом Гузеевой.

Многие отмечают удивительное сходство между молодой Ларисой Гузеевой и ее дочерью Ольгой Бухаровой. "Не пойму...это же дочь Ларисы", "Тут Вы с доченькой похожи очень", - комментируют фанаты телеведущей.

Сама Гузеева так подписала совместную фотографию с Бабкиной: "Скольких прекрасных людей мне дарит Судьба! Спасибо! Чудесная Надя Бабкина".

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