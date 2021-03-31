Жители Эстонии и Финляндии едут в Россию за вакциной "Спутник V"

В этих странах российскую вакцину пока не применяют

За сутки в России от коронавируса выздоровели 10176 человек. Это почти на две тысячи превышает количество заболевших. За сутки зафиксировано 8275 случаев. С начала пандемии ковидом переболели более четырех миллионов россиян, проведено боле 120 миллионов тестов. Во всех регионах страны продолжается массовая прививочная кампания, в России прошли регистрацию уже три вакцины.

Москва первой в России начала расширять списки учреждений, где можно сделать прививку от коронавируса. Сейчас вакцинацией в торговом центре или театре уже никого не удивишь. Доступна она и в некоторых центрах госуслуг "Мои документы". С 31 марта выездные бригады заработали еще в трех МФЦ - районов Северное и Южное Тушино, Ясенево и Дмитровского.

"Чтобы сделать прививку, записываться не нужно. Нужно подойти в центр госуслуг в часы его работы, с 8 утра до 8 вечера, заполнить анкетирование, пройти осмотр у врача и вакцинироваться", - рассказала врач.

Прививка прямо на рабочем месте - для России тоже дело уже вполне привычное. В Кемеровской области больше всего мобильных пунктов вакцинации на угольных предприятиях. На шахте "Распадская" в первый же день за защитой от коронавируса пришли более 100 человек.

"Решила вакцинироваться, так как забочусь о своем здоровье, о здоровье своих близких. Ну, и настоятельно рекомендую всем окружающим вакцинироваться", - обратилась к россиянам Екатерина Шамич, сотрудник угледобывающей компании.

В Поволжье и на Южном Урале массово прививаются сотрудники военкоматов - более шести тысяч человек уже получили иммунитет. 1 апреля в стране стартует весенний призыв. А значит у этой категории служащих будет больше контактов с посторонними. Поэтому именно сейчас дополнительная защита им совсем не помешает.

В Новосибирской области от ковида вакцинировались более 1000 членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских соединений и частей Центрального военного округа.

"Никаких противопоказаний, никаких побочных действий, все хорошо, замечательно. Терапевт осматривает, проверяет бщее самочувствие, давление, температуру", - сообщила Ольга Игнякова, член семьи военнослужащего.

Сейчас у граждан есть выбор из трех препаратов для защиты от инфекции. Более того, первыми в мире зарегистрировав спасительную вакцину, наши ученые также первыми зарегистрировали и препарат для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек.

"В результате клинических исследований, которые мы проводили, мы, во-первых, определили методику введения вакцины, мы определили период ревакцинации данной вакцины. Мы установили, что срок антител до шести месяцев составляет. На сегодняшний момент эффективность вакцины мы оцениваем более 90%", - заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Правда, необходимости в поголовной вакцинации животных Россельхознадзор не видит. Риски заражения от них человека ничтожны. Относительно же вакцинации людей прогнозы специалистов оптимистичные: если темпы продолжат расти, коллективный иммунитет у нас может быть достигнут раньше намеченного срока. За минувшие сутки в России выявили минимальное количество заболевших с 29 сентября.

За защитой от коронавируса к нам едут и из других государств. В Ивангород Ленинградской области - россияне, проживающие в Эстонии и Финляндии. Ведь в этих странах - препараты Pfizer и подвергающаяся критике разработка британско-шведской AstraZeneca. У нас - не замеченный в опасных побочных эффектах и один из самых эффективных в мире "Спутник V". "Очень хорошо действует, осложнений нет", – говорит мужчина, который приехал за российским препаратом из Эстонии.

В Эстонии и Финляндии "Спутник V" не применяют, хотя он уже одобрен в 58 странах мира. Венгрия, которая первой из государств-членов ЕС, не дожидаясь разрешения Брюсселя, начала прививать население нашим препаратом, получила очередную его партию.

Канцлер Австрии в ближайшее время хочет закупить у Москвы миллион доз для своих граждан. Российский фонд прямых инвестиций передал Южной Корее документы на регистрацию нашей вакцины. А в Бразилии произвели первую экспериментальную партию активного компонента "Спутника V".

Лилия Акиньшина, Алексей Платонов, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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